لماذا انحدرت الفتاوى الدينية إلى هذه الدرجة من الابتذال؟

2021/10/20 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو حتى الآن أن حمّى الفتاوى الدينية ستستمر على المدى المنظور، وستكون مادة للتندّر وستلحق المزيد من الضرر في المجتمعات الإسلامية حتّى يتوقّف الجهلاء عن إصدار الفتاوى بأمور لا يعرفون عنها شيئا.

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