غلق مركزين للتجميل تديرهما امرأتين في الديوانية.. ما السبب؟

2021/10/20 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، عن ضبط مركزي تجميل "وهميين" تديراهما امرأتين ليستا من ذوي الاختصاص.

وذكرت الدائرة في بيان حصل NRT عربية على نسخة منه،( 20 تشرين الاول 2021)، ان فرق التفتيش الصحية نفذت حملة رقابة استهدفت عدداً من مراكز التجميل في المحافظة، وضبطت خلالها مركزين "وهميين" وتم غلقهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدارتهما.

وبينت أن احد المركزين تديره طالبة تحليلات، وتقوم بكتابة وصفات طبية للنساء وحقن مواد التجميل، كما تم ضبط ادوية بداخله واجهزة ليزر، وتكسير شحوم.

وأشارت الى ان المركز الاخر يدار من قبل امرأة خريجة قسم الادارة والاقتصاد وتدعي انها خبيرة تجميل، وتم ضبط اجهزة ليزر، وهايدروفيشيال، وسكريت، اضافة الى مخالفات اخرى.

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