بيان جديد من مفوضية الانتخابات بشأن الطعون المقدمة من المرشحين

2021/10/20 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأربعاء، عن عدد الطعون المقدمة من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام والخاص.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، خلال مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية اليوم (20 تشرين الاول 2021)، إن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى المشاركة في الانتخابات".

وأضاف خلف، أن "عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية من قبل المرشحين المعترضين على النتائج المعلنة، تجاوزت 1400".

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