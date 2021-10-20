نيوكاسل يفتح خزائنه لضم نجم برشلونة

2021/10/20 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغرى نادي نيوكاسل، اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، براتب ضخم، من أجل ضمه للفريق الإنجليزي، بنهاية هذا الموسم.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، ولم يتم التوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيوكاسل سيقدم مكافأة توقيع قيمتها 15 مليون يورو لديمبلي حال صوله إلى النادي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن نيوكاسل سوف يمنح ديمبلي 15 مليون يورو كراتب ثابت كل موسم أيضًا، وهو رقم يفوق ما يحصل عليه في كامب نو.

في ذات السياق، يتمسك برشلونة ببقاء اللاعب الفرنسي في صفوفه من خلال محاولات إقناعه بالتجديد والتأكيد على أنه سيكون قائد المشروع الجديد للنادي.

ويغيب ديمبلي عن المشاركة مع برشلونة حاليًا بسبب الإصابة، ومن المحتمل عودته للملاعب في نهاية الشهر الجاري.

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