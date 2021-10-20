خشان يدعو لتشكيل حكومة توافق يتم تقاسم

2021/10/20 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب السابق باسم الخشان، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل حكومة توافق يتم "تقاسم الغنائم فيها"، وفقا لقوله.

وقال خشان في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) "هل سيغفر الشعب لنا أن نكون سببا لتوافق الاضداد، ليشكلوا حكومة توافق تتقاسم الغنائم، وتعيد ترتيب صفوفها للمعركة الانتخابية القادمة".

هذا وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

تأتي هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر وتجرى وفقا لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين.



كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ عامين اسقطت عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية في وقتها.

وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 بينهم951 امرأة مرشح يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.



وعادة ما تعقب الانتخابات العراقية شهور من المفاوضات المطولة بشأن الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

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