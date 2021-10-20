الاتحاد الوطني الكردستاني يختار قيادات جديدة في كركوك

2021/10/20 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قرر الاتحاد الوطني الكردستاني اختيار قيادات جديدة له في كركوك .وافاد بيان رسمي للاتحاد الوطني ، ان قيادة الاتحاد قررت اختيار اسو مامند مسؤولا جديدا للمكتب السياسي في كركوك، وروند ملا محمود مسؤول الفرع الثاني للاتحاد الوطني خلفا لمحمد عثمان ./ انتهى

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