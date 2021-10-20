متظاهرون يقطعون شارعا في كركوك وآخرون يطالبون بفتحه

2021/10/20 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قطع العشرات من المتظاهرين الشارع الرئيس امام مبنى محافظة كركوك ،احتجاجا على نتائج الانتخابات .وحمل المتظاهرون شعارات واعلام العراق وسط اجراءات امنية مشددة ،في حين تجمع عدد آخر من اصحاب المحال والمطاعم بشارع المحافظة للمطالبة بفتح الطريق وعدم اغلاقه من قبل المتظاهرين ./انتهى

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