2021/10/20 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن غلق مركزيّ تجميل “وهميين” تديراهما امرأتين ليستا من ذوي الاختصاص.وذكرت الدائرة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرق التفتيش الصحية نفذت حملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تديراهما خريجة وطالبة..



غلق مركزي تجميل وهميين في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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