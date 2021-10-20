الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على عبوات ناسفة في كركوك

2021/10/20 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على عبوات ناسفة بقضاء الحويجة في كركوك .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكيداً لتوجيهات السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية بالاستمرار في ملاحقة بقايا العصابات الارهابية المهزومة ضمن قاطع عمليات كركوك، نفذت قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقتي "عارف النايف، سيد حميد" بقضاء الحويجة بكركوك وتعثر خلالها على عبوتين ناسفتين نوع بلازما حديدية ".

واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش منطقة (الزلاجحة) بقضاء الحويجة بكركوك تم خلالها العثور على قنبرة هاون عيار 120 ملم، قذيفة مدفع 155 ملم ".واشارت القيادة الى انه "تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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