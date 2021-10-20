2021/10/20 | 17:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c9tdEM0aCEw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعلام مفوضية الانتخابات عبر دجلة: الانتخابات الاخيرة كانت الأخطر والطعون بدون أدلة ستهمل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إعلام مفوضية الانتخابات عبر دجلة: الانتخابات الاخيرة كانت الأخطر والطعون بدون أدلة ستهمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).