2021/10/20 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاربعاء، عن مدى إمكانية غلق لعبة (بوبجي) في العراق التي تسببت بمشاكل أسرية وشخصية لدى المواطنين نتيجة الإدمان الكبير الذي خلفته هذه اللعبة داخل كبار وصغار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تشكو “ضغوطاً سياسية” منعت إغلاق لعبة “بوبجي” في العراق المركز الخبري الوطني.

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