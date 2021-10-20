2021/10/20 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت عشيرة الجبور، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التدخل لمنع اعتداءات جهات مجهولة في منطقة الدور بالعاصمة بغداد.

وذكر متحدث بإسم العشيرة لـ NRT عربية، اليوم (20 تشرين الاول)، ان "اهالي الدورة الكرام بشيوخها وشبابها المجتمعين في مضيف الشيخ (احمد العبدالله السالم الجبوري) مستنكرين الاعتداء الذي حصل مساء الاثنين، (18 تشرين الاول 2021) في شارع مصفى الدورة لاستهداف الدكتور مؤيد الجبوري".

واضاف، اننا "نناشد ونطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقائد عمليات بغداد، للحد من هذه التصرفات التي تؤدي الى الحاق الضرر بأمن المواطن والسلم المجتمعي".

من جانبه قال الشيخ احمد العبدالله السالم الجبوري لـ NRTعربية: "نطالب رئيس الوزراء التدخل السريع والفوري للحد من هذه الهجمات البربرية على منطقة الدورة".

وجاءت مناشدة العشيرة على خلفية الاعتداء الذي وقع قبل يومين من قبل جهات متنفذة على مستثمر كلية الفاربي الجامعة" مؤيد الجبوري" في منطقة الدورة ببغداد، بسبب الخلاف على قطعة أرض يملكها ومجاورة للكلية، ونقل الجبوري على اثرها الى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشيرة عراقية توجه نداء للحكومة.. أوقفوا اعتداء 'البربر' علينا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشيرة عراقية توجه نداء للحكومة.. أوقفوا اعتداء 'البربر' علينا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).