2021/10/20 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مساء اليوم الاربعاء، اجتماعا في البرلمان لبحث الترتيبات والتحضيرات لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.

وفي وقت سابق، جرت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، ليتم اعلان نتائجها في اليوم التالي، وحصلت الكتلة الصدرية على اكثر عدد مقاعد في البرلمان لهذه الدورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لبحث التحضيرات لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لبحث التحضيرات لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).