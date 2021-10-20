" مليون دينار " غرامة غسل المركبات في الشوراع العامة

2021/10/20 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت امانة بغداد ، فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على ظاهرة غسل المركبات والعجلات في الشوارع العامة ، وذلك ضمن الاجراءات الميدانية لفرق الرقابة البلدية للحفاظ على نظافة وجمالية شوارع العاصة ./انتهى5

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