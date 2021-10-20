وزير النفط العراقي: أسعار النفط قد تبلغ 100 دولار

2021/10/20 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إلى قائمة الأشخاص الذين يتوقعون وصول البترول إلى 100 دولار للبرميل مجدداً.



وقال وزير النفط في ثاني أكبر منتج في “أوبك”، في فعالية أقيمت ببغداد يوم الأربعاء، إن أسعار الخام قد تصل إلى رقم من ثلاث خانات للمرة الأولى منذ 2014 في النصف الأول من العام المقبل.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه “من الممكن تماماً” أن تصل الأسعار إلى 100 دولار، في حين قال رئيس شركة “ميركوريا إنرجي غروب” (Mercuria Energy Group)، يوم الاثنين، إن الأسعار قد تصل إلى هذا المستوى الشتاء الجاري.

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