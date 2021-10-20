بتكوين تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 66000 دولار

2021/10/20 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت عملة بتكوين المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة، لتتخطى 66 ألف دولار اليوم.



وتمكنت العملة المشفرة من تعويض القمة التي خسرتها في أبريل الماضي، لتصعد بنحو 3% عند الساعة 9:45 بتوقيت نيويورك إلى 66022 دولاراً.

يأتي هذا الأداء في ظل اتجاه صاعد لأبرز العملات المشفرة، وبعد يوم من انطلاق تداول أول صندوق استثمار في أكبر عملة مشفرة بالولايات المتحدة.

بعد سنوات من التأخير والنكسات، ظهر أول صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة بتكوين في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، ما يمثل لحظة فاصلة في صناعة التشفير.



وفي اليوم الثاني لتداوله، ارتفع صندوق “بروشيرز بتكوين ستراتيجي” المتداول تحت الرمز “BITO” بأكثر من 3% إلى 42.15 دولاراً.

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