2021/10/20 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، آلية المصادقة على الأسماء الفائزة بمقاعد البرلمان، فيما أكدت أن إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات صعبة جداً.وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تؤكد صعوبة إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المركز الخبري الوطني.

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