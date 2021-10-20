2021/10/20 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية في بيثيسدا بولاية ماريلاند إنها أُغلقت، اليوم الأربعاء، إثر تهديد بوجود قنبلة.في السياق ذاته أكدت القاعدة عن “استمرار التحقيق في واقعة إطلاق نار أيضًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق قاعدة للبحرية الأمريكي بولاية ماريلاند لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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