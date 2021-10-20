تدحرجت على المدرج واشتعلت.. أولى لحظات تحطم طائرة ركاب في تكساس

2021/10/20 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تحطمها واحتراقها بشكل كامل تمكن ركاب طائرة أمريكية من النجاة بأعجوبة عقب محاولتها الإقلاع في ولاية تكساس الأمريكية.

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