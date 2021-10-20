البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي أليكسي نافالني

2021/10/20 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف السنوية لحرية الفكر للمعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.

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