تهيئة القاعة الكبرى لعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

2021/10/20 | 18:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناقشة متطلبات انعقاد الجلسة الأولى والتنسيق مع الجهات المعنية والامنية .

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