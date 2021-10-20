في نقد اليسار في تونس/جائحة النّقد المنفلت من عقاله - الطايع الهراغي

2021/10/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "من ينقد عليّ كمن يؤلّف معي" (الشّيخ عبد الله العلايلي) "من العدل أن يأتي الرّجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه".



(ابن رشد / 1126-1198) "إذا نطق السّفيه فلا تجبه ** فخير من إجابته السّكوت فـإن كلّمته فرّجـت عنـه ** وإن خلّيتـــه كمَــدًا يموت" (الإمام الشّافعي / 767- 820 )1/رهــاب النّقــد التّبرّم بالنّقد هو إحدى العاهات ......





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