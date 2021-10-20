الإمارات تفوز بحق استضافة كأس العالم للأندية

2021/10/20 | 18:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت الإمارات العربية المتحدة بحق استضافة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها، حسبما قال الشيخ راشد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأربعاء.

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