الإمارات تفوز بحق استضافة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها

2021/10/20 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، أن الإمارات ستنظم نسخة كأس العالم للأندية 2021، مطلع العام الجاري.

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