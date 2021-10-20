الكويت تخفف قيود كورونا

2021/10/20 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، إلغاء عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورنا. وقال الناطق باسم الحكومة، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر السماح بإصدار تأشيرات دخول للحاصلين على اللقاحات المعتمدة، وعودة العمل في المطار بكامل طاقته الاستيعابية وعودة تقارب المصلين أثناء الصلاة في المساجد، بشرط التطعيم، ولبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بكل شخص".وأشار إلى السماح بعدم لبس الكمامات في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بالتباعد في المقاهي والمطاعم، باعتبارها "أماكن يتعذر فيها لبس الكمامات".وقررت الحكومة الكويتية إلغاء حظر إقامة المؤتمرات، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور على المحصنين متلقي اللقاح فقط والالتزام بارتداء الكمامة.

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