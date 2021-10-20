"لن يكون بالمجان".. تقرير أميركي يكشف "قائمة" شروط سعودية للتطبيع مع إسرائيل

2021/10/20 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بحث قضية التطبيع مع إسرائيل خلال اجتماعه الأخير مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي خطوة فيما لو تمت فلن تحصل بـ"المجان" وفقا لمحلل سعودي.

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