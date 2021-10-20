2021/10/20 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشكل رسمي، اليوم الاربعاء، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لنسخة كأس العالم للأندية 2021 بدلاً من اليابان. وسبق واعتذرت دولة اليابان عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسيما..



الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية بدلاً من اليابان المركز الخبري الوطني.

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