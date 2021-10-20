شاهد بالفيديو.. مسافرة سعودية تنسى طفلها في المطار وتتذكره بعد تحليق الطائرة!!

2021/10/20 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gCgKY2Kv1BQ

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