عشائر الوسط والجنوب تطالب بالغاء مفوضية الانتخابات لإخفاقها في حفظ الامانة المكلفة بها

2021/10/20 | 19:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مجلس شيوخ عشائر الوسط والجنوب، اليوم الاربعاء، على قول كلمة الحقيقة من قبل القضاء العراقي بشأن نتائج الانتخابات، مطالبا بالغاء مفوضية الانتخابات لإخفاقها في حفظ الامانة المكلفة بها.وطالب المجلس “بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب التزوير الفاضح فيها، وكذلك طالب بالغاء مفوضية الانتخابات لإخفاقها في حفظ الامانة المكلفة بها”.وشدد مجلس شيوخ عشائر الوسط […]

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