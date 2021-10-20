رسميًا.. كأس العالم للأندية سيُقام في الإمارات مطلع 2022

2021/10/20 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة كأس العالم للأندية 2021 وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.جاء ذلك على هامش مجلس الفيفا الذي عقده جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء يوم الخميس.وقال إنفانتينو خلال المؤتمر إن اليابان انسحبت من استضافة مونديال الأندية، ليتم منح الملف إلى […]

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كأس العالم للأندية سيُقام في الإمارات مطلع 2022 أولاً على الايام نيوز.

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