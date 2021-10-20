19 قتيلا في حادث سير في القاهرة

2021/10/20 | 19:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – قتل 19 شخصا في حادث سير في القاهرة عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة على احدى الطرق السريعة، بحسب مصادر طبية وأمنية.وقع التصادم على الطريق الدائري بالقرب من ضاحية 6 اكتوبر بغرب القاهرة، وفق المصادر نفسها.وأسفر التصادم عن مصرع سائقي الشاحنة والحافلة وجميع الركاب، بحسب المصادر نفسها.يقع كثير […]

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