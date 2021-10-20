“فيفا” يعلن استضافة الامارات لبطولة كأس العالم للأندية

2021/10/20 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اليابان.

وقال “فيفا” بعد اجتماع الكونغرس الخاص به، ان الإمارات ستستضيف المونديال بدلًا من اليابان التي أعلنت انسحابها من تنظيم البطولة”.

واضاف أن “الإمارات ستستضيف مونديال الأندية مطلع العام المقبل 2022 على أن يتم تحديد موعدها مستقبلًا”.

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