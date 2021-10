لحظة اصطدام جسم غامض بالمشتري

2021/10/20 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور علماء الفلك اليابانيون لقطات من تأثير محتمل على كوكب المشتري، بعد مرور أكثر من شهر بقليل على ملاحظة حادثة مماثلة.

وأصدر فريق بقيادة كو أريماتسو، من جامعة كيوتو، لقطات لضوء ساطع غامض ظهر على عملاق الغاز لمدة أربع ثوان تقريبا في 15 أكتوبر.

ووقع الحدث في المنطقة الاستوائية الشمالية لكوكب المشتري بالقرب من الحافة الجنوبية للحزام الشمالي المعتدل.

وإذا تأكد الضوء الساطع على أنه تأثير، فسيكون هذا هو التاسع الذي تلتقطه العين البشرية – ولوحظ آخر مرة في 13 سبتمبر.

وشارك الباحثون على تويتر: “لأول مرة في التاريخ، نجحنا في المراقبة المتزامنة لوميض الضوء في الوقت الذي اصطدم فيه جسم صغير بسطح كوكب المشتري في الساعة 22:24 (بتوقيت اليابان) في 15 أكتوبر”، حيث أبلغ عنه لأول مرة عبر Sky and Telescope.

ويصطدم كوكب المشتري بعشرات، وربما المئات، من الكويكبات كل عام، حيث يعمل الكوكب العملاق كواقٍ لكوكب الأرض لمنع مثل هذه الأجسام من التأثير عليها.

ومع ذلك، فإن التقاط مثل هذا الحدث نادر جدا.

وكان أول تأثير مسجل على كوكب المشتري هو المذنب Shoemaker-Levy 9 الذي ضرب في يوليو 1994.

وفي الشهر الماضي، التقط علماء الفلك الهواة ضوءا ساطعا يظهر لبضع ثوان على العملاق الغازي.

وكان عالم الفلك الألماني هارالد باليسكي، يراقب ظل قمر المشتري، Io، وهو يخلق كسوفا للشمس في الغلاف الجوي لكوكب المشتري عندما اكتشف التأثير المحتمل.

وبعد رؤية الوميض الساطع، قال باليسكي إنه نظر إلى كل إطار على أمل تحديد سبب الضوء.

ووجد أن الفلاش كان في الغلاف الجوي للمشتري وبقي مرئيا لمدة ثانيتين، مستبعدا أي تداخل على الأرض أو قمر عشوائي يطفو عبر الكوكب.

ووثّق عالم فلك هواة آخر في البرازيل الحدث أيضا.



وقام خوسيه لويس بيريرا، بإعداد معداته في ساو كايتانو دو سول، في ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل في 12 سبتمبر.

وقال بيريرا: “لدهشتي، لاحظت توهجا مختلفا على الكوكب في الفيديو الأول، لكنني لم أهتم به كثيرا لأنني اعتقدت أنه قد يكون شيئا مرتبطا بالمعايير المعتمدة، وواصلت المشاهدة بشكل طبيعي.



تحققت من النتيجة فقط في صباح اليوم الرابع عشر، عندما نبهني البرنامج إلى الاحتمال الكبير للتأثير وتحقق من وجود سجل بالفعل في أول فيديو الليلة”.

ثم أرسل المعلومات إلى مارك ديلكرويكس من الجمعية الفلكية الفرنسية، الذي أكد أن الحدث الذي شوهد في اللقطات هو اصطدام.

