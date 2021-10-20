الاتصالات: ضغوطات سياسية تمنع اغلاق لعبة الـ'ببجي' بالعراق.. ماذا عن المواقع 'الاباحية'؟

2021/10/20 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات، الاربعاء، ان جهات سياسية حالت دون اغلاق لعبة الـ(ببجي) في العراق، مبينة ان اغلاق المواقع الاباحية يتطلب موافقة حكومية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح لـ NRT عربية، ( 20 تشرين الاول 2021)،إنه "سبق وأن تمكنت الوزارة من غلق لعبة الـ"ببجي" والمواقع الإباحية في العراق بشكل رسمي، الا أن هذا الاجراء لم يستمر سوى يوم واحد، حيث حالت الضغوطات السياسية من قبل مجلس النواب دون إغلاقها".

وبين أن "البرلمان رد على أمر الوزارة خلال الفترة السابقة بإعادة فتح هذه الالعاب والمواقع التي تم حجبها، خصوصا ان الوزارة كانت جادة في هذا الموضوع وإغلاقها بشكل تام ".

وتابع المشهداني،" ان الوزارة تعرضت كذلك في الاونة الاخيرة لضغوطات سياسية كبيرة للتوقف عن الاستمرار في عملية( الصدمة) الخاصة بوقف عمليات تهريب سعات الانترنت والتي أعادت اكثر من 4 مليارات دينار الى خزينة الدولة، الا ان لوزارة ضربت كل هذه الضغوطات عرض الحائط واصرت على الاستمرار بالعملية."

وأكد المشهداني، أن"الوزارة خاضعة لأوامر رئاسة الوزارة والجهات المعنية الأخرى، وفي حال استقبلت الوزارة طلبا بإغلاق اللعب والمواقع الإباحية التي تسيء لتربية الأطفال والشباب، فالوزارة ستنفذ جميع الإجراءات القانونية، ويتم استبدال هذه الأيقونات بمواقع تعليمية وثقافية يستفيد منها المجتمع والاسرة العراقية".

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