استقالة ثلاثة من قياديي الجبهة العربية في كركوك

2021/10/20 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قدم ثلاثة قياديين بالجبهة العربية في كركوك التي يتزعمها الشيخ وصفي العاصي استقالتهم.وقال بيان للجبهة ان رئيسها وافق على استقالة نائبه الدكتور ناظم الشمري والقياديين محمد صالح الرياشي ،عبدالله النعيمي ./انتهى

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