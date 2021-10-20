توزيع وجبة جديدة من الأراضي السكنية في واسط

2021/10/20 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ وزعت مديرية بلدية الكوت عصر اليوم وجبة جديدة من الأراضي السكنية بين الشرائح المشمولة بقانون التوزيع ضمن مبادرة توفير السكن اللائق للمواطنين.وقال مدير البلدية علي صيوان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" الوجبة الجديدة ضمت الفي قطعة في مركز مدينة الكوت، مبينا ان الشرائح التي تم شمولها اليوم ضمت عوائل شهداء الحشد الشعبي والشهداء وموظفي وزارات الزراعة والصحة ، و الشباب والرياضة والكهرباء و محكمة إستئناف واسط و تقنيي ومساعدي التخدير و المحققين القضائين".واضاف :" انه تم فرز أكثر من سبعة آلاف قطعة ارض سكنية،سيتم توزيع الفي قطعة كل اسبوع بين المواطنين الذين سبق وان قدموا طلبات للحصول على اراضي سكنية "./إنتهى

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