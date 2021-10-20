سعر صرف الدولار ينخفض مع اغلاق اسواق بغداد

2021/10/20 | 19:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية، مساء اليوم، في بغداد على 147750 دينارٍ عراقيٍ مقابل 100 دولار .

وسجل الدولار صباح هذا اليوم، 147850 ديناراً مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البي...

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