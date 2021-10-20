2021/10/20 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إدارة نيوكاسل جماهيرها بعدم ارتداء الزيّ العربي، بدعوى عدم التسبب "بإهانات للمالكين الجدد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ضحية في نيوكاسل "السعودي".. ونداء بعدم ارتداء الزي العربي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ضحية في نيوكاسل "السعودي".. ونداء بعدم ارتداء الزي العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).