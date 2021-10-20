2021/10/20 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZUk3otymg3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار ترمب : العودة للتفاهم النووي سيفيد ايران اكثر من واشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار ترمب : العودة للتفاهم النووي سيفيد ايران اكثر من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).