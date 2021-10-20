بوتين يمنح أسبوع إجازة للروس ويحثهم على التطعيم لكبح تفشي الجائحة

2021/10/20 | 19:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعطاء إجازة مدفوعة لمدة أسبوع من 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في روسيا.

هذا، وحث بوتين مواطنيه على تلقي اللقاح لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كورونا، خاصة بعد أن سجلت روسيا الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 1028 وفاة، حسب أرقام الحكومة التي أحصت أكثر من 34 ألف إصابة جديدة.

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