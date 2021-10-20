فيفا: الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية بدلاً من اليابان

2021/10/20 | 19:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس العالم للأندية 2021 سوف تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سبق لها تنظيم البطولة في مرات سابقة.

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