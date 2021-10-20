المفوضية تؤكد تسلم 1400 طعن من المرشحين المعترضين

2021/10/20 | 19:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكدًا البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.

وذكر خلف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بعد إعلان مفوضية الانتخابات بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021 اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج يوم 19 تشرين الأول، بدأنا منذ صباح اليوم 20 تشرين الأول مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع بتسلمها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقًا ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين".

وأضاف، أنه "خلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقًا للمادة 38 (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعًا".

وتابع خلف أنه "تعلن المفوضية عن انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسًا ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات القانونية".

وذكر أنه "نؤكد مرة أخرى، أن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن وجود القضاة في هذه المؤسسة ما هو إلا لكي المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع، وأن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية".

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