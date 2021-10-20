شاهد.. عملية إنقاذ بـ

2021/10/20 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يحبس الأنفاس تقطعت السبل بمتنزهين وسط مياه نهر هائج في كندا، لكن تصادف مرور مجموعة من الشبان السيخ بالقرب من المكان كان له العامل الفاصل في إنقاذ حياتهما.

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