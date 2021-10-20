التمثيل التجاري: فرص جيدة أمام الشركات المصرية لتصدير الأجبان والخضار إلى العراق

2021/10/20 | 19:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة العراقية بغداد، إن هناك فرصا جيدة للشركات المصرية للتوسع في تصدير الأجبان والخضار المجمد في السوق العراقي.واوضح ماجد سابق، أن المكتب قام بإعداد دراسة عن احتياجات السوق العراقية …

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