2021/10/20 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه أمين بغداد، علاء معن، الأربعاء، بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع شابة عراقية للاكلات السريعة دعما لكفاحها في إعالة عائلتها.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي، لأمانة بغداد، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الأول 2021)، أن "أمين بغداد المعمار علاء معن وجه بتخصيص موقع لتنفيذ مشروع الشابة العراقية مارية للاكلات السريعة لاعالة عائلتها ، داعياً الى تقديم الدعم الكامل لها لاكمال دراستها".

وأضاف أن "ذلك جاء خلال لقائه الشابة مارية احمد التي طالبت بمساعدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتخصيص موقع لمشروعها للاكلات السريعة".

وقال أمين بغداد خلال لقاء مارية، وفقا للبيان: "نتشرف بلقاء الانسانة المكافحة التي نفتخر بتصديها لمواجهة الظروف المعيشية واعانة عائلتها"، مؤكداً على "ضرورة احترام القانون واختيار الطرق الرسمية واستحصال موافقات الدوائر المعنية في تحديد مواقع اكشاك الباعة الجوالين وعلى وفق الضوابط المحددة".

وتابع، أن "حالة الشابة مارية استثنائية كونها فتاة مكافحة تستدعي وقوف الجميع معها ومساعدتها ودعمها في تحقيق حلمها واكمال دراستها ضمن التخصص الذي تتمناه وهو السياحة والفندقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة من أمين بغداد.. موقع مخصص للشابة مارية لتنفيذ مشروعها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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