2021/10/20 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتعادل منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، أمام مستضيفه رديف الترجي التونسي بهدف لكليهما في المواجهةِ التي أقيمت بينهما على ملعب المنزه الدولي في العاصمة التونسية تونس. وحمل هدف منتخب الشباب إمضاء اللاعب محمد جميل في الدقيقة 85 من المباراة بعد أن تقدم رديف الترجي في الشوط الأول بهدف نظيف. وقدم منتخبنا الوطني للشباب مستوى مميزاً في الجانبين الدفاعي والهجومي من خلال انضباطِ لاعبيه بالرسم التكتيكي الذي وضعه الجهاز الفني بمواجهة فريق منظمٍ خاض المباراة بلاعبيه المحترفين و10 من لاعبي فريق الترجي الاول الذي حضرَ مدربه (راضي الجعايدي) اللقاء لمتابعة لاعبيه بمواجهة منتخبنا الوطني للشباب، مبدياً إعجابه بما قدمه لاعبونا الشباب.وعمل مدرب منتخب الشباب (عماد محمد) على الدفعِ بأفضل لاعبيه خلال مواجهة الترجي، والاستقرار على التشكيل من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وكسب أكبر فائدة فنية من معسكر تونس التدريبي استعداداً للدخول في بطولة غرب آسيا التي ستقامُ الشهر المقبل في محافظة أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يتعادل أمام رديف الترجي التونسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يتعادل أمام رديف الترجي التونسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).