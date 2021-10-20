شباب العراق يتعادل مع رديف الترجي التونسي

2021/10/20 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادلَ منتخبنا الوطنيّ للشبابَ أمام مستضيفه رديفِ الترجي التونسي بهدفٍ لكليهما في المواجهةِ التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعبِ المنزه الدوليّ في العاصمة التونسيّةِ تونس.

وحملَ هدف منتخب الشباب إمضاءَ اللاعب (محمد جميل) في الدقيقةِ 85 من المباراة بعد أن تقدمَ رديفُ الترجي في الشوط الأول بهدفٍ نظيفٍ .

وقدّمَ منتخبنا الوطني للشباب مستوىً مميزاً في الجانبين الدفاعي والهجومي من خلال انضباطِ لاعبيه بالرسم التكتيكي الذي وضعهُ الجهازُ الفني بمواجهةِ فريقٍ منظمٍ خاضَ المباراة بلاعبيه المحترفين و 10 من لاعبي فريق الترجي الاول الذي حضرَ مدربه (راضي الجعايدي) اللقاءَ لمتابعة لاعبيه بمواجهة منتخبنا الوطني للشباب، مبدياً إعجابه بما قدمه لاعبونا الشباب.

وعملَ مدرب منتخب الشباب (عماد محمد) على الدفعِ بأفضل لاعبيه خلال مواجهةِ الترجي، والاستقرار على التشكيلِ من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وكسب أكبر فائدة فنية من معسكر تونس التدريبي استعداداً للدخولِ في بطولة غرب آسيا التي ستقامُ الشهرَ المقبل في محافظة أربيل .

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