استخراج معادن ثمينة من الهواتف والكومبيوترات القديمة

2021/10/20 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شركة دار سك العملة الملكية البريطانية، إنها ستقوم باستخراج المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المهملة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بفضل إدخال تكنولوجيا جديدة.وقالت الشركة، إنها “وقعت اتفاقية مع شركة Excir الكندية الناشئة للتكنولوجيا النظيفة لنشر أول تقنية في العالم بالمملكة المتحدة لاستخراج ومعالجة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بأمان من النفايات الإلكترونية”.وتقوم تقنية Excir الحاصلة على براءة اختراع، على أساس الكيمياء الثورية، باستخراج الذهب من النفايات الإلكترونية الموجودة في لوحات الدوائر لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المهملة.ووفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات ITU، يتم إنتاج أكثر من 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا في العالم، وإذا لم يتم فعل أي شيء، فسيصل هذا الرقم بحلول عام 2030 إلى 74 مليون طن.وحاليا يتم إعادة تدوير أقل من 20% من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.ويشير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنه بهذه الطريقة يتم التخلص من الذهب والفضة والنحاس والبلاديوم والمعادن النفيسة الأخرى التي تقدر قيمتها بنحو 57 مليار دولار.ما هو مقدار الذهب في الكمبيوتر الحديث؟إذا كنت تأخذ جهاز كمبيوتر كاملًا به أجهزة طرفية ولوحة مفاتيح وماوس، فستحصل على حوالي 1.5-2 غرام من الذهب.وقبل عام 2000، كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم معادن ثمينة أكثر من المعادن الحديثة.



هذا ليس بسبب الاقتصاد، ولكن بسبب تكنولوجيا الإنتاج.أكثر معالجات تحوي كمية الذهببنتيوم برو – 11.4 ميللي غرامIntel i486-8.6 ميللي غرامIntel i435 DX4- 8.5 ميللي غرامi processor-6- ميللي غرامi 486 TX486DLC – 6.72 ميللي غرامIBM 6x86MX PR200- 5.75 ميللي غرام.

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