2021/10/20 | 20:10 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إذا كنت بحاجة للبكاء فاذهب إلى مدريد | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: n_YLyCojhwk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إذا كنت بحاجة للبكاء فاذهب إلى مدريد | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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