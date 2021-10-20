2021/10/20 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UuqXmn4OKUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي امريكا محتله وتركيا محتله اما ايران دولة جارة | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي امريكا محتله وتركيا محتله اما ايران دولة جارة | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).